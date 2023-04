Non mancheranno tour dell’ex convento

Riaprirà i battenti venerdì 7 aprile dopo la pausa invernale l’Albergo Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo.

«Sono stati anni di crescita, emozioni, energia, imprevisti e sorprese – raccontano i gestori Fulvia Damiani e Paolo Camprini – e abbiamo sempre affrontato questa impresa con coraggio. Ora ripartiamo insieme con la gestione alberghiera rinnovata per altri sei anni.

Siamo felici di aprire a Pasqua con le prenotazioni già al completo e di proseguire con fiducia per tutta la stagione estiva.»

La nuova stagione, la settima, continuerà fino a ottobre. Non mancheranno tour dell’ex convento, eventi in collaborazione con le associazioni del territorio, appuntamenti di musica e le originali escape room per grandi e piccini.

Inoltre dal 20 aprile, dal giovedì alla domenica, il bar sarà aperto a tutti dalle 18 alle 23 per assaporare il relax nel verde chiostro settecentesco.

Dell’Albergo Antico Convento San Francesco, struttura ricettiva che occupa una consistente parte del complesso di grande pregio storico-architettonico di proprietà del Comune, fanno parte otto camere comfort di recente rinnovate e undici camere family.

Sempre nell’ambito del complesso dell’ex convento di San Francesco, in queste settimane la società DamianiCamprini snc raccoglie offerte e progetti di gestione finalizzati alla subconcessione in gestione di una porzione dell’immobile già adibita ad attività di somministrazione di alimenti e bevande (ex ristorante “La Scottona”).

Le offerte vanno presentate entro il 30 giugno.

L’indirizzo dell’albergo è via Cadorna 10 – Bagnacavallo.

Informazioni:

www.anticoconventosanfrancesco.it

info@anticoconventosanfrancesco.it

0545 1770715

351 8180024