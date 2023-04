Fu medico a Sant’Alberto e a Ravenna, oltre che grande studioso ed esperto di numismatica. Lunedì 3 aprile alle 16 a San Biagio i funerali

Lutto nel mondo scientifico e culturale ravennate per la scomparsa a 93 anni del dottor Romano Pasi, che si è spento venerdì all’età di 93 anni. Classe 1929, Pasi fu medico condotto prima a Sant’Alberto, poi a Ravenna, e, oltre ad essere studioso e scrittore sulla medicina ospedaliera ravennate, era un grandissimo esperto di numismatica. Ha scritto circa 200 pubblicazioni che spaziavano dalla medicina ravennate alla storia locale, ma soprattutto trattavano di numismatica ravennate. E’ stato inoltre Presidente per circa 2 decenni del circolo numismatico filatelico Ravenna.

Il funerale si terrà lunedì i3 aprile, alle ore 16, presso la chiesa di San Biagio.

In tanti hanno voluto ricordarlo nel weekend.

Pubblichiamo di seguito la testimonianza di Mauro Dalla Casa, vice presidente del Circolo filatelico numismatico “Dante Alighieri” di Ravenna.

Tutte le 16 medaglie coniate dal 1970 al 1985, buona parte delle quali su bozzetto di Giannantonio Bucci, furono fatte coniare dal Presidente di allora, il dott. Romano Pasi. Sempre sotto la sua direzione furono effettuati i convegni di Filatelia e Numismatica alla Casa del Popolo , in Via Paolo Costa negli anni Sessanta e Settanta. Era una persona squisita che avevo conosciuto tramite la figlia Emanuela che era stata compagna di scuola di mia moglie Marzia Lobietti.

Tutti gli anni mi recavo a trovarlo per ottenere un suo scritto da inserire nella pubblicazione che realizziamo ogni anno come circolo filatelico numismatico “Dante Alighieri” di Ravenna.

Questi i suoi contributi negli anni passati al circolo: “le medaglie del ravennate Tommaso Rangoni detto il filologo”, “Dante è cittadino di Ravenna”, “Dante numismatico”, “la monetazione della repubblica Romana”, “l’acconciatura dei capelli delle imperatrici nelle monete romane”, “476/ 1976 divagazioni storiche su un piccolo bronzo di Odoacre”, “origine e siti delle officine monetarie di Ravenna”, “Sant’Apollinare nelle monete ravennati”, “i solidi aurei ravennati”, “gli ultimi follari esarcali coniati a Ravenna”, “la carta moneta clandestina patriottica del secondo Risorgimento”, “le monete di Giovanni l’usurpatore”, “le osservazioni di Bartolomeo Borghesi su una moneta bizantina ravennate di Eraclio”, “alcuni appunti sulla bibliografia numismatica ravennate”, “la monetazione longobarda a Ravenna”.

Nel 2018 pubblicò un saggio di sue poesie di cui tengo gelosamente una copia. Il Dott. Pasi ha perso la moglie l’anno scorso ed io ero andato a trovarlo un paio di volte successivamente. Avevo notato in lui un cambiamento notevole, ma non pensavo che fosse arrivato il suo momento. Avevo preso accordi recentemente con il figlio Alberto per poter proseguire con la sua collaborazione nella pubblicazione di Romagna 2023. Per me, anche se c’era una certa differenza d’età, è venuto a mancare una persona amica di cui avevo una stima enorme, unico sia come studioso, sia come persona.

Ravenna perde sicuramente il maggiore studioso nel settore numismatico e storico ospedaliero locale.