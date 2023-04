Spettacoli, cortometraggi, film e inaugurazione della mostra «Dalla guerra alla pace»

Lunedì 10 aprile Alfonsine celebra il 78 anniversario della liberazione dall’occupazione nazifascista e la nascita delle istituzioni democratiche. Per l’occasione si terrà una cerimonia ufficiale alla quale presenzieranno le più alte autorità civili e militari della provincia di Ravenna e verranno organizzate numerose iniziative: dalla programmazione di cortometraggi, all’inaugurazione della mostra «Dalla guerra alla pace» al Museo della battaglia del Senio.

Il programma per la giornata del 10 aprile prevede alle 8.30 l’incontro delle autorità e delle delegazioni al sacrario di Camerlona e onori ai caduti del gruppo di combattimento Cremona; alle 9.30 la formazione del corteo cittadino in corso Garibaldi accompagnato dalla banda Città di Russi e la deposizione di corone al sacrario dei caduti partigiani; alle 10.30 arrivo del corteo in piazza Gramsci e onori ai caduti i cui ospiti d’eccezione saranno Albertina Soliani, vicepresidente Anpi nazionale, e Pegah Moshir Pour, consulente e attivista per i diritti umani e digitali.

Alle 12 circa sarà inaugurata al Museo della battaglia del Senio la mostra «Dalla guerra alla pace» in collaborazione con Bruno Zama; seguirà un omaggio al comandante partigiano Bulow. Alle 15.30 si terrà l’intitolazione della sala consiliare a Mario Cassani, primo sindaco di Alfonsine liberata, mentre alle 17 inizierà al cineteatro Gulliver lo spettacolo di burattini «Una storia d’Imelda», a cura di Anpi Alfonsine.

Le iniziative proseguono mercoledì 12 aprile alle 21, con la proiezione del cortometraggio Radici ed ali. Le scelte di Nadia di Fausto Pullano e Gian Luigi Melandri, al cineteatro Gulliver.

Giovedì 13 aprile alle 20.30 all’auditorium del Museo della battaglia del Senio verrà presentata la quarta edizione del volume Mi chiamerò Serena di Ines Pisoni, a cura di Anpi Alfonsine.

Domenica 16 aprile parte alle 9.30 da piazza Gramsci il 39esimo Gran premio della liberazione a cura di Società podistica alfonsinese.

Sabato 22 aprile l’Amministrazione e Anpi saranno insieme ad autorità e delegazioni di Fusignano per commemorare le vittime dell’eccidio del Palazzone e di Zanchetta, il cui 79esimo anniversario ricorre domenica 23 aprile 2023.

Infine, il 25 aprile si celebrerà la Liberazione a Longastrino e ci sarà la tradizionale camminata Nel Senio della memoria, alla sua ventesima edizione.

Per maggiori informazioni sul programma contattare l’ufficio Cultura al numero 0544 866648