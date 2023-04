Iniziativa con esperti di energie rinnovabili martedì 18 aprile alla Biblioteca Comunale in via Godo Vecchia 10 ore 20,30

Il Comune di Russi ha avviato un percorso di partecipazione per far conoscere alla cittadinanza le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e per esplorare l’opportunità di crearne una sul territorio di Russi. Una Comunità Energetica Rinnovabile è un’aggregazione di persone che condividono energia rinnovabile e pulita, in uno scambio tra pari. In pratica, un gruppo di soggetti si organizza per realizzare impianti in loco per la produzione di energia rinnovabile e per scambiarsi il surplus ottenuto, creando una sorta di autosufficienza territoriale, con vantaggi economici e per l’ambiente.

Di questo si parlerà nell’incontro pubblico in programma martedì 18 aprile, alle ore 20.30, alla Biblioteca Comunale in via Godo Vecchia 10, durante il quale prenderanno la parola esperti del settore delle energie rinnovabili.

Nei giorni scorsi, inoltre, assieme al Bollettino trimestrale che arriva nelle case di circa 5 mila russiani, il Comune ha diffuso una guida essenziale per scoprire le comunità energetiche, come funzionano e quali vantaggi ambientali, economici e sociali possono portare a cittadini e imprese. La guida riporta anche il QR Code che rimanda al questionario, con 20 semplici domande, realizzato appositamente per sondare il livello di conoscenza dell’argomento. Il questionario si può compilare anche al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/CER_Russi

Queste iniziative di divulgazione dedicate alle Comunità Energetiche fanno parte del percorso partecipativo, avviato lo scorso febbraio, promosso dalla Pubblica Assistenza e dal Comune di Russi, in collaborazione con ASP Ravenna Cervia Russi, Baseball Godo, Centro sociale culturale Porta Nova, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e la Parrocchia Sant’Apollinare di Russi. Il progetto ha ottenuto un finanziamento nell’ambito del Bando partecipazione della Regione Emilia-Romagna e prevede 6 mesi di attività sul territorio. L’obiettivo è informare e coinvolgere i portatori di interesse e tutti i cittadini, per favorire l’attivazione di una Comunità energetica, ovvero l’aggregazione di soggetti che condividono energia rinnovabile e pulita.

Il percorso si inserisce nel contesto della nuova Legge Regionale 5/22 dedicata alle Comunità Energetiche, costruita su un modello di sviluppo che fonda i suoi valori sulla lotta allo spreco energetico e sulla condivisione di un bene fondamentale come l’energia ad un prezzo concorrenziale, grazie all’innovazione che sta rivoluzionando il mercato dell’energia.

Ulteriori attività si svilupperanno nei prossimi mesi e andranno a coinvolgere tutte le realtà del mondo economico, l’associazionismo e tutti i soggetti che a vario titolo possono essere interessati al tema. Le informazioni relative al percorso saranno disponibili sul sito web del Comune di Russi.