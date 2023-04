L’amore per l’insegnamento lo ha reso un docente amatissimo e un grande innovatore

Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del prof. Francesco Dalla Valle. Il professore ci ha lasciato al termine di una lunga e ricca vita.

La sua capacità di trasmettere il sapere, unita all’amore per l’insegnamento lo ha reso un docente amatissimo e un grande innovatore. Sono tanti gli ex allievi che lo ricordano con particolare affetto.

Di lui vorrei ricordare anche l’impegno nel Consiglio Comunale di Lugo e quello nell’Università per Adulti. Insomma, il prof. Dalla Valle è stato un’istituzione per la nostra città e oggi perdiamo una grande personalità che ho avuto la fortuna di salutare di persona in occasione del 101esimo compleanno.

Alla figlia Paola, che come il papà siede in Consiglio Comunale, e a tutta la sua bella famiglia, vanno le nostre più sentite condoglianze”.

Dalle 7.30 di venerdì 7 aprile saranno possibili le visite alla camera mortuaria dell’Ospedale Umberto 1° di Lugo, da cui il feretro partirà alle 14 di sabato per raggiungere la Collegiata dove si terrà una benedizione vista la concomitanza con la vigilia della Pasqua.