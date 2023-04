Aveva il tasso alcolemico pari a quasi quattro volte il limite consentito

La mattina di domenica 2 aprile, poco prima delle 7, la pattuglia del Nucleo Infortunistico della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina è intervenuta nel parcheggio di via Renaccio per un sinistro stradale. Un 33enne faentino, al volante di un furgone, mentre percorreva via Renaccio dal ponte Rosso verso la città, all’altezza del civico 7, ha perso il controllo del mezzo finendo sull’aiuola spartitraffico che delimita la strada dal parcheggio nei pressi del ponte delle Grazie e dopo averlo sormontato è piombato sulle auto in soste, colpendone sei. Gli agenti intervenuti sul posto per i rilievi di legge hanno sottoposto il conducente del furgoncino all’alcoltest che evidenziava un tasso alcolemico pari a quasi quattro volte il limite consentito di 0,5 g/l.

Per il 33enne faentino è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza grave, con il ritiro immediato della patente di guida e il sequestro del mezzo.