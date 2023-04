Il bilancio delle attività dell’Ufficio bandi e Finanziamenti. In tre anni candidati più di 35 progetti

L’Ufficio Bandi e Finanziamenti, fortemente voluto e sostenuto dall’attuale Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Valentina Palli, ha presentato giovedì 30 marzo il proprio bilancio di attività.

Il Comune di Russi ha infatti costituito, circa 3 anni fa, un nuovo servizio funzionale a intercettare e utilizzare al meglio i fondi europei e regionali e da allora ha candidato più di 35 progetti per aggiudicarsi finanziamenti da investire sul territorio per circa 192.836 euro, di cui 109.570 solo nell’ultimo anno.

«Partendo dalle linee strategiche del mandato e dalle priorità e progetti che l’Amministrazione ha deciso di realizzare – sottolinea la Sindaca, Valentina Palli – si individuano linee di finanziamento e bandi sia di fondi UE sia nazionali e regionali, per i quali si possono avanzare richieste di contributi, frutto di un lavoro trasversale che coinvolge tutti i settori del Comune. Una scelta che nel tempo ha consentito di consolidare, oltre al know-how, anche una rete di stakeholder locali ed europei, pubblici e privati, grazie ai quali il Comune di Russi ha saputo essere all’altezza delle sfide della contemporaneità ed essere protagonista di progetti che hanno spaziato per l’Europa. Questo percorso – conclude la Sindaca – è stato sviluppato per contribuire in maniera efficace, concreta e sostenibile al raggiungimento degli obiettivi di mandato, sviluppando attività di ricerca, iniziative pilota, campagne comunicative e di disseminazione, scambio di buone pratiche e creazione di network transnazionali».

Il dettaglio dei progetti è pubblicato sul sito del Comune di Russi nella sezione Progetti e finanziamenti regionali ed europei, che comprende sia i progetti legati ai fondi PNRR sia quelli legati ai fondi regionali ed europei di cui sopra.