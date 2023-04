Si parte il 29 maggio. Il 13 e il 17 aprile gli ultimi due incontri in presenza per informare sulle novità in arrivo

Con gli incontri in presenza del 13 e del 17 aprile, che iniziano alle 20.30, rispettivamente alla Sala Cavalcoli in Viale Farini 14 e al Salone Nobile di Palazzo Rasponi in Piazza Kennedy 12, si concludono le serate informative, organizzate da Hera in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sul nuovo sistema di raccolta porta a porta, che partirà dal 29 maggio per oltre 8 mila utenze del centro storico di Ravenna.

Con il centro storico, l’ultimo a partire per le sue esigenze particolari, soprattutto legate alle attività, incontrate singolarmente per trovare la soluzione più idonea a ogni situazione, tutto il territorio comunale sarà coperto dal nuovo sistema di raccolta, che coinvolge complessivamente 105.000 utenze, di cui quasi 30.000 domestiche non residenti e oltre 8.000 attività, per un numero di abitanti equivalenti (tenuto conto del turismo, delle seconde case e delle attività economiche) di oltre 280.000 unità.

La consegna a domicilio dei kit per il porta a porta, info point e stazioni ecologiche

In questi giorni personale incaricato da Hera (identificabile da apposito tesserino di riconoscimento), sta consegnandoalle singole famiglie il kit standard per la raccolta differenziata, composto dal calendario con le giornate di raccolta e le informazioni/regole sul servizio, e dai contenitori, il cui numero e grandezza calcolati in base ai componenti del nucleo familiare, dichiarati all’interno del contratto TARI.

I titolari del contratto, o loro delegati, non presenti al momento della consegna, troveranno in buchetta un coupon con il quale ritirare il kit di raccolta presso i punti di distribuzione indicati di seguito.

Per i mesi di maggio e giugno, a ridosso dell’avvio del nuovo sistema, saranno attivi i seguenti Info point:

– Piazza XX Settembre: martedì, dalle 15.00 alle 19.00

– Piazzale Luigi Carlo Farini – Stazione FS: giovedì, dalle 15.00 alle 19.00 presso ricovero bici

– Piazza della Resistenza: sabato, dalle 9.00 alle 13.00

A partire da luglio, sarà possibile ritirare i kit anche presso le stazioni ecologiche, dove è possibile richiedere la compostiera, ritirabile gratuitamente se utilizzata in alternativa alla raccolta dell’organico; tale opzione dà diritto ad uno sconto di 5 euro/anno per ogni componente del nucleo familiare (sconto 10 euro/anno per utilizzo di una concimaia). Le stazioni ecologiche sono il modo più sostenibile per il conferimento e recupero dei rifiuti: per questo è stato ampliato l’orario di apertura per diventare sempre di più un punto di riferimento per cittadini e attività. Nei centri di raccolta è possibile anche richiedere la compostiera, ritirabile gratuitamente se utilizzata in alternativa alla raccolta dell’organico; tale opzione dà diritto ad uno sconto di 5 euro/anno per ogni componente del nucleo familiare (sconto 10 euro/anno per utilizzo di una concimaia).

Le due zone del centro storico e la nuova raccolta plastica/lattine

Il centro storico è stato suddiviso in due zone, caratterizzate da un sistema di raccolta differente:

· Per le quasi 4.400 utenze della zona azzurra più esterna (compresa fra la Stazione a est, via Don Giovanni Minzoni a nord, via D’Azeglio a ovest e la Circonvallazione a Molino a sud) la raccolta dei rifiuti sarà mista per le famiglie (che prevede la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti e stradale per tutti gli altri rifiuti), e integrale (per tutti i tipi di materiali: organico, carta , plastica/lattine, vetro e indifferenziato) per le attività.

· Le quasi 3.700 utenze della zona rosa, con al centro Piazza del Popolo, saranno servite dalla Raccolta Smeraldo, così chiamata perché l’indifferenziato viene raccolto con un cassonetto intelligente (Smarty), dotato di cassetto con limitatore volumetrico e apribile con la Carta Smeraldo, la tessera Hera per i dei servizi ambientali. Per le prime settimane, per consentire alle utenze di abituarsi alla nuova modalità di apertura, i cassonetti elettronici saranno ad accesso libero. Per tutti gli altri tipi di rifiuti (carta, plastica, vetro, vegetale – ove previsto – e organico) il servizio di raccolta differenziata viene effettuato con nuovi cassonetti e bidoni stradali con feritoia (o oblò) a seconda del tipo di rifiuto.

Per le utenze non domestiche di entrambe le zone sono previsti servizi extra di raccolta a domicilio di cartone e cassette di plastica, polistirolo e legno; per quelle della zona rosa, ulteriori servizi extra riguardano organico, indifferenziato e/o vetro, da richiedere durante il censimento dei tecnici Hera, la distribuzione del kit o dopo l’avvio del servizio.

Anche qui, come in tutto il resto del territorio comunale, ci sarà una modifica nella raccolta delle lattine che andranno conferite assieme alla plastica, mentre il vetro andrà raccolto separatamente.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste specifiche o per chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare la mail dedicata differenziataravenna2021@gruppohera.it, il numero del Servizio Clienti Hera 800.999.500 per le famiglie o 800.999700 per le attività (numeri verdi gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).

Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android – oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon – su www.ilrifiutologo.it.