Intervento da 350mila euro per la viabilità nella zona artigianale di Faenza. Le modifiche al traffico

Da giovedì 13 avranno inizio i lavori di manutenzione straordinaria in via Convertite, importante strada di collegamento a servizio della viabilità di una delle zone artigianali della città e interesserà circa 1.700 metri di asfalto, dall’intersezione con la strada provinciale via Lugo fino all’intersezione con via della Boaria.

L’intervento, del costo di circa 350mila euro, prevede la bonifica lungo il tracciato, la fresatura del manto d’asfalto, la risagomatura della strada, la posa di una speciale guaina progettata per essere impiegata quale strato impermeabile per le vie carrabili per interventi di rafforzamento, l’impermeabilizzazione e la ripartizione di carichi sui sottofondi in conglomerato bituminoso. Il tutto verrà ultimato con la posa dello strato d’asfalto.

Secondo il cronoprogramma, i lavori dureranno fino a venerdì 21 aprile ma potrebbero protrarsi in caso di maltempo. Per consentire l’intervento è stata adottata una ordinanza per le modifiche alla viabilità.

Per il tratto di via Convertite interessato dai lavori, quindi da via della Boaria all’intersezione con via Lugo, i mezzi pesanti non potranno transitare.

Le modifiche alla viabilità prevedono da giovedì 13 a venerdì 14, tra le 7 e le 18, la chiusura al traffico dell’intero tratto stradale (da via della Boaria a via Lugo) tranne per i residenti e i mezzi di soccorso.

Da lunedì 17 fino a venerdì 21 aprile le chiusure al traffico saranno continuative nell’arco delle 24 ore. Lunedì 17 e martedì 18 incluso, il tratto stradale interessato dai lavori sarà dall’intersezione con via Lugo all’intersezione con via Celletta. In questo caso sono esclusi dal divieto di transito i residenti e mezzi di soccorso. Sarà garantita la viabilità ordinaria in entrata e in uscita da via Celletta su via Convertite lato Faenza.

Mercoledì 19 aprile i lavori proseguiranno fino a via Cantrigo. L’intero tratto stradale, dall’intersezione di via Lugo, sarà chiuso al traffico ad esclusione dei mezzi dei residenti e per quelli di soccorso. Verrà garantita l’accesso su via Cantrigo da via Convertite lato Faenza.

Giovedì 20 e venerdì 21 (fino alle 18), l’intero tratto stradale di via Convertite, da via Lugo fino a via della Boaria, sarà chiuso al traffico escluso residenti e mezzi di soccorso;

Nelle strade limitrofe sarà posizionata la segnaletica di preavviso dei lavori e le deviazioni mentre le modifiche alla viabilità verranno indicate in prossimità del tratto oggetto di intervento con la segnaletica temporanea di cantiere.