Il sinistro è avvenuto in viale della Resistenza, vicino al centro del paese

Poco dopo le ore 10 di oggi, in viale della Resistenza a Massa Lombarda, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale della Bassa Romagna, un ciclista di 73 anni di Castel San Pietro Terme viaggiava assieme al alcuni amici dello stesso gruppo sportivo da Massa in direzione Imola, improvvisamente ha invaso la corsia opposta schiantandosi contro una Mercedes slk 200 condotta da una ragazza, che proseguiva nella propria direzione di marcia verso il centro. Sul posto sono giunti il personale del 118 con ambulanza e elimedica, che dopo molti tentativi di rianimare il ferito non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La via è stata a lungo chiusa al traffico per permettere agli agenti della Polizia locale di effettuare i rilievi di legge e ricostruire la dinamica dei fatti fatale al ciclista.