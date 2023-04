Il sindaco nomina numero due della giunta l’assessore Luigi Pezzi

Il vicesindaco Pasquale Montalti ha deciso di dimettersi per motivi personali, una scelta comunicata “con profondo rammarico e legata alla necessità di essere presente il più possibile a casa”.

Contestualmente, il sindaco Davide Ranalli ha deciso di nominare nuovo vicesindaco l’assessore Luigi Pezzi.

Le deleghe che erano in capo all’ex vicesindaco Montalti – Sport, Associazionismo, Volontariato, Promozione Territoriale e urbana, Affari Generali- saranno temporaneamente assunte dal sindaco che nei prossimi giorni procederà alla nomina di un nuovo assessore o di una nuova assessora.

Per il sindaco Ranalli: “Questa è una notizia di cui tutti avremmo fatto volentieri a meno. Con Pasquale Montalti mi lega un sodalizio politico e umano che è maturato progressivamente in questi anni. Nella nostra giunta ci sono competenze e capacità generalizzate; la mia scelta è ricaduta su una figura che reputo capace e di cui ho fiducia e stima. Luigi Pezzi conferma anche la volontà politica di dare rappresentatività a un’area politica e culturale con cui abbiamo costruito un progetto solido”.

Per l’ex vicesindaco Montalti “il percorso che mi portò in giunta a due anni dalla fine del primo mandato si è poi trasformato in qualcosa di più grande e ora, anche se manca un anno alle prossime elezioni, non posso fare a meno di prendere la decisione che ho preso. Ho lavorato bene con tutti i colleghi e ringrazio tutti i funzionari e i dipendenti del Comune per il bel lavoro di questi anni”.

Il nuovo vicesindaco Pezzi: “Mi viene richiesto un impegno importante, e ringrazio il Sindaco per la fiducia che ripone nella mia persona. All’emozione si associa anche un grande dispiacere nell’immaginare quest’ultimo anno di mandato senza ‘Lino’ in giunta. Lui è stato per me grande punto di riferimento, sia politico che umano. Succederlo nel ruolo di Vicesindaco è per me motivo di orgoglio e una grande sfida per riuscire a fare bene come lui ha fatto in questi anni.

Una considerazione voglio farla anche relativamente alla lista Insieme per Lugo. A distanza di 4 anni dalle ultime elezioni, questa riconferma del ruolo di Vicesindaco attraverso una persona espressione di quella lista, ribadisce il suo valore e la sua importanza tutt’oggi dentro alla coalizione”.