Incidente nella mattinata di martedì 11 aprile

Curioso e spettacolare incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 11 aprile, attorno alle 10.30, in viale Alberti a Ravenna. Per cause in corso di accertamento, all’altezza dell’attraversamento del canale Lama, il conducente di una 500L ha perso il controllo della propria auto che è volata sopra alcuna cartelli stradali, rimanendo incastrata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con Ambulanza e auto medica.

Gravi le ripercussioni sul traffico in un orario di punta, con lunghe code sul viale e nelle vie adiacenti.