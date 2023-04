Pane in città e nelle campagne manfrede da oltre mezzo secolo

Il panificio pasticceria Sangiorgi in via Dal Pozzo 13 è stato iscritto nell’Albo Comunale delle Botteghe e dei Mercati storici del Comune di Faenza. L’attività è nata nel 1957 con la gestione di Ersilia Pelliconi (classe 1909) che aprì la bottega in via Dal Pozzo 11 a Faenza, in locali di proprietà della famiglia, occupandosi della vendita al pubblico mentre la produzione era gestita dal marito, Sante Sangiorgi (classe 1901) e dai figli Gianfredo e Sergio. Successivamente venne costituita la società tra la signora Pelliconi e Sergio (classe 1935) e Gianfredo Sangiorgi (classe 1933) he nell’anno 1997 si trasformerà nella società PANIFICIO SANGIORGI DI SANGIORGI SERGIO E GIANFREDO SNC.

Nella società operano i fratelli Sangiorgi, dedicati alla produzione e la moglie di Gianfredo, la signora Maria Angela Manucci, che si occupava principalmente della vendita al pubblico ma anche della produzione di biscotti, che erano la sua specialità: i cosiddetti zucaren, biscotti semplici ma molto golosi.

Il socio Gianfredo si occupava anche delle consegne a domicilio (che ora sono tornate tanto di moda) girando in bicicletta, con il cestino di vimini pieno di pane e biscotti, recapitando i propri prodotti anche nelle prime campagne del faentino.

Nel 2014 i fratelli Sangiorgi cedono il passo a Patrizia Sangiorgi che rimane unica socia, affiancata comunque dai genitori Gianfredo e Maria Angela e dai figli Giada e Marco.

La consegna della targa Bottega Storica a Sangiorgi Patrizia è stata effettuata nella giornata di oggi dal Sindaco di Faenza, Dott. Massimo Isola, dal Presidente Confcommercio Paolo Caroli e dal Direttore Francesco Carugati.