Venerdì in occasione della “Giornata del mare e della Cultura marinara” e domenica per il passaggio della processione della Madonna Greca, patrona di Ravenna

Due eventi in programma nel fine settimana prevedono che il ponte mobile venga alzato in orari determinati.

Pertanto, in occasione dello svolgimento della manifestazione “Giornata del mare e della Cultura marinara”, è stato istituito per domani, venerdì 14 aprile, dalle 8.30 alle 9 e dalle 14 alle 14.30, il divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni in via Attilio Monti, limitatamente al tratto in corrispondenza del ponte mobile;

tale divieto di transito sarà in vigore anche domenica 16 aprile, dalle 15.45 alle 16.15 e dalle 16.30 alle 17, per consentire il passaggio della processione della Madonna Greca, patrona di Ravenna, effettuata con imbarcazioni.

Durante la validità dei provvedimenti i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 5 tonnellate, non specificatamente autorizzati al transito all’interno dell’abitato di Ravenna, dovranno utilizzare le strade statali tangenti all’abitato.