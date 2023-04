“Sostenere questo progetto vuol dire metterci nella condizione di lottare in modo più efficace contro la povertà e lo spreco alimentare”

È stata lanciata una raccolta fondi per l’acquisto di una cella frigorifera per la Caritas: il progetto parte dalla C.D.S. Consulting ed è già sostenuto da Caritas Ravenna – Cervia, Punto di Incontro Francescano, Lions Club Ravenna Bisanzio, Ravenna Dante Alighieri, Ravenna Host, Ravenna Romagna Padusa, Cervia Ad Novas, Cervia – Cesenatico Host, Milano Marittima 100 e Rotary Ravenna Galla Placidia.

I fondi raccolti verranno utilizzati, appunto, per l’acquisto di una cella frigorifera più capiente per l’Emporio Solidale della Caritas di Ravenna – Cervia che rende servizi per circa 700 famiglie bisognose del territorio.

“La cella frigorifera che oggi ha l’Emporio non basta, è piccola e non riesce a contenere le quantità di alimenti che quotidianamente arriva o compriamo – scrive in una nota la C.D.S. Consulting –. L’estate si avvicina e abbiamo bisogno di una cella più capiente. Sostenere questo progetto vuol dire metterci nella condizione di lottare in modo più efficace contro la povertà e lo spreco alimentare. Dare un contributo vuol dire fare qualcosa per le famiglie fragili del nostro territorio”.

Per contribuire al progetto con una donazione clicca qui.