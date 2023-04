al primo piano del palazzo che si affaccia su piazza Baracca

Un nuovo spazio espositivo per la città: è quello che prenderà vita nei locali della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, al primo piano del palazzo che si affaccia su piazza Baracca, e quindi sul monumento capolavoro realizzato dallo scultore faentino Domenico Rambelli, dedicato al pioniere dell’aviazione italiana.

Un ulteriore luogo a disposizione del Comune dove, il 6 maggio inaugurerà il grande progetto espositivo “Come un’onda, come in volo [1923-2023] 100 cavalli per Francesco Baracca”, uno degli appuntamenti che il Comune sta organizzando nell’anno del centenario dell’Aeronautica Militare e nel centesimo anniversario della vittoria di un giovane Enzo Ferrari al circuito del Savio, a Ravenna. Tutto questo prendendo spunto dall’illustre concittadino Baracca e dallo stemma del suo aereo.

Il progetto espositivo è curato dal direttore del Museo Baracca, Massimiliano Fabbri, con la collaborazione di Giulia Garuffi e Giorgio Martini e ha l’obiettivo di triangolare gli storici anniversari attraverso la figura chiave dell’eroe e dell’uomo Francesco Baracca , ripercorrendo la storia prima di tutto visiva, del celebre cavallino rampante.

Il fatto che il progetto espositivo si snodi in un luogo che si trova sulla direttrice tra il museo e il monumento non può che dare forza al concetto di museo diffuso che, in città, comprende anche la cappella sepolcrale di Francesco Baracca nella parte monumentale del cimitero di Lugo e la sede storica del Museo Baracca all’interno della Rocca Estense.

“Siamo molto soddisfatti perché avevamo detto che avremo dato alla città un nuovo spazio espositivo e abbiamo mantenuto l’impegno – spiega il sindaco Davide Ranalli -. In queste sale, molto belle e così cariche di suggestione vista la loro collocazione, avremo modo di programmare ulteriori attività sia dal punto di vista delle mostre, e quella che inaugura a maggio è un esempio veramente importante di cui tutti potranno rendersi conto, sia delle attività laboratoriali. Un ulteriore elemento di arricchimento e attrattività per Lugo, una città che sta cambiando e migliorando: dalla riqualificazione del Teatro Rossini ai lavori per il nuovo Auditorium che si avvicinano, a questo nuovo spazio espositivo”.

“Già nella primavera del 2017 – afferma il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, dott. Mattia Berti – i locali al primo piano del Palazzo in cui avevano avuto sede gli uffici direzionali della Cassa di Risparmio di Lugo ospitarono una mostra promossa dal Comune di Lugo ed i protagonisti furono lo scultore romagnolo Domenico Rambelli e la sua opera certamente più prestigiosa, il Monumento a Francesco Baracca, inaugurato a metà degli anni ’30.

Per questo il rapporto che ci porta a inaugurare questo nuovo spazio espositivo in convenzione con l’Amministrazione Comunale ci vede soddisfatti di essere ancora al servizio della nostra comunità. Nel caso della mostra che tra poche settimane animerà queste sale siamo molto orgogliosi – prosegue – perché attorno a essa ruotano celebrazioni e ricordi che rimarranno al centro dell’attenzione non solo dei lughesi ma desteranno un notevole interesse sullo scenario nazionale. Altre manifestazioni e laboratori seguiranno sempre per iniziativa del Comune – conclude il Presidente Berti – e questo non può che rallegrarci ulteriormente”.

La Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo ha partecipato alla procedura di evidenza pubblica del Comune, alla ricerca di uno spazio per rispondere alle necessità legate alle attività didattiche come quelle recentemente attuate con Abbiamo fatto…B.A.M. e ai progetti speciali come quello previsto a maggio. La convenzione biennale che regola i rapporti tra Amministrazione Comunale e Fondazione prevede la gratuità dell’utilizzo degli spazi con un rimborso forfettario per le spese delle utenze fino a un massimo di 5000 euro l’anno.