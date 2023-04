Importanti modifiche alla circolazione ed alla sosta nelle aree limitrofe

Domenica 16 aprile, salvo condizioni meteo particolarmente avverse, dalle ore 6 alle ore 21, per consentire il montaggio di una gru edile (all’interno di area privata) per la ristrutturazione di un fabbricato situato in via Salara 32-34 (operazione autorizzata dal Comune di Ravenna – U. O. Viabilità), il tratto stradale posto in corrispondenza dell’area di intersezione tra via Salara e via P. Matteucci verrà chiuso al traffico veicolare e pedonale.

Conseguentemente a tale chiusura l’area e le strade limitrofe subiranno importanti modifiche alla circolazione ed alla sosta al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni lavorative in sicurezza e garantire idonee condizioni di accessibilità per i residenti ed autorizzati.

Nello specifico alcune strade limitrofe al cantiere verranno interessate dalle modifiche di seguito riportate:

Via Salara tratto Via Gamba – area di cantiere: strada a fondo chiuso, doppio senso di circolazione per i soli veicoli diretti all’area di carico e scarico presente di fronte all’Hotel;

Via Salara tratto Via P. Alighieri – area di cantiere: strada a fondo chiuso, doppio senso di circolazione con ingresso ed uscita da Via P. Alighieri per i soli veicoli diretti alle proprietà private e divieto di sosta su entrambi i lati;

Via P. Matteucci tratto Via Zanzanigola – area di cantiere strada a fondo chiuso, doppio senso di circolazione e sosta consentita negli attuali spazi di sosta;

Via Gamba: senso unico di marcia da Via Salara verso via P. Traversari;

Via P. Traversari tratto Via Gamba – Via P. Alighieri: senso unico di marcia verso Via P. Alighieri;

Via P. Alighieri tratto Via P. Taversari – Via Salara: senso unico di marcia verso via Salara;

Via Zanzanigola: senso unico di marcia da Via P. Matteucci a Via P. Alighieri.

Al fine di consentire l’accesso ai mezzi destinati al cantiere per il trasporto ed il montaggio della gru verranno inoltre istituiti divieti di sosta in diversi tratti stradali per l’intera giornata del 16 aprile la cui segnaletica verrà collocata con almeno 48 ore di anticipo.

Per consentire che le operazioni lavorative si possano concludere nell’arco della giornata e in condizioni di sicurezza per tutti si raccomanda il massimo rispetto della segnaletica che verrà collocata con particolare riguardo a quella relativa ai divieti di sosta e alla variazione temporanea dei sensi di marcia nelle strade sopra elencate.