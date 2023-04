Squadre di Hera al lavoro per tutta la notte tra sabato e domenica, poi il guasto è stato riparato attorno alle 13

Fornitura di acqua sospesa per diverse ore in alcune frazioni ravennati a causa di una rottura della rete idrica a servizio di Ponte Nuovo e Classe. Le squadre di pronto intervento idrico di Hera sono intervenute per gli interventi di riparazione, che sono stati ultimati intorno alle 13.

La rottura si è verificata in via Marabina e le prime segnalazioni sono arrivate al numero verde di Pronto intervento 800 713 900 per la segnalazione di guasti alla rete idrica e fognaria, intorno alle 22 di sabato sera. Le squadre Hera di pronto intervento si sono recate sul posto e hanno lavorato per tutta la notte, mentre dalle ore 11.30 di domenica mattina in poi sono state attivate due autobotti, una posizionata a Ponte Nuovo, nei pressi della parrocchia di S. Severo, e l’altra a Classe, nel parcheggio in via Classense di fronte al civico 29.