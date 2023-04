Il notiziario contiene inoltre una sezione sui servizi alla cittadinanza

È in distribuzione in questi giorni il primo numero del 2023 del Notiziario trimestrale del Comune di Bagnacavallo.

L’apertura della sindaca Eleonora Proni, partendo dall’approvazione del bilancio di previsione, è relativa ai progetti per il 2023, dai servizi agli investimenti, dalla cura del territorio alla rigenerazione urbana, dalla cultura al turismo. Tra i numerosi articoli contenuti nel notiziario ci sono l’ultimo saluto a Ivano Marescotti, le iniziative per la Liberazione e il 2 giugno, i lavori per le scuole, la fibra ottica, l’illuminazione e le aree verdi.

Ampio spazio viene come di consueto riservato alla cultura e agli eventi in programma, con focus sul nuovo progetto per la valorizzazione del territorio “Benvenuti a Bagnacavallo” e sul tema che caratterizzerà gli appuntamenti del 2023, vale a dire il paesaggio urbano, su cui sarà incentrata anche la Festa di San Michele, in programma dal 28 settembre all’1 ottobre.

Dopo le due pagine dedicate agli interventi dei capigruppo consiliari, l’ultima propone le notizie di servizio e provenienti dall’anagrafe.

