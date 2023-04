Dal 21 Aprile al 2 Maggio presso la Galleria d’Arte della Molinella

“Com’eri vestita?” è una domanda ricorrente posta a chi subisce molestie o violenza sessuale e che in questo modo subisce anche un processo di vittimizzazione secondaria. Troppo spesso, infatti, la domanda “Cosa indossavi? Com’eri vestita?” sottende una sfumatura accusatoria, come a dire “te la sei un po’ cercata…”, rivolgendo i riflettori su chi subisce violenza e non su chi la agisce.

“Com’eri vestita?” è un’installazione, di vestiti che rappresentano simbolicamente quelli indossati durante la violenza subita e sono accompagnati da brevi suggestioni che le donne hanno voluto condividere, raccontando alcuni elementi della loro esperienza. Gli abiti in mostra sono stati tutti scelti in base ai racconti delle donne accolte nel corso degli anni dal Centro antiviolenza Cerchi d’acqua di Milano, una delle 80 organizzazioni che fanno parte di D.i.Re – Donne in rete contro la violenza, di cui l’Associazione SOS Donna di Faenza è tra le socie fondatrici.

La mostra sarà esposta a Faenzada venerdì 21 aprile a martedì 2 maggio, alla Galleria Comunale d’Arte Molinella a Faenza. L’inaugurazione dell’installazione è prevista per venerdì 21 alle ore 18.30, con una performance a cura delle volontarie dell’associazione SOS Donna.

Nelle giornate successive la mostra sarà visitabile il 22, 23, 24, 28, 29 e 30 aprile, dalle 16 alle 19 (visita guidata alle ore 17 e alle ore 18). Nei giorni 26, 27, 28 aprile e 2 maggio, apertura riservata alle scuole, su prenotazione, dalle 10 alle 13 (visite guidate alle 10 e alle 12). Ingresso libero.