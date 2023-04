Sequestrati quasi 6 kg di droga e circa 14mila euro in contanti nell’ultimo mese di servizi della Polizia Locale

Iniziati da un mese i servizi antidroga della Polizia Locale di Ravenna. Tre, finora, le persone arrestate. Sequestrati quasi 6 kg di droga e circa 14mila euro in contanti.

La Polizia Locale – nell’ambito del progetto “Scuole Sicure”, per il quale il Ministero dell’interno ha riconosciuto al Comune un contributo, per il triennio di riferimento, pari a € 73.021,00, tratti dal Fondo per la Sicurezza Urbana di cui all’articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 – ha iniziato a svolgere, a partire dal 18 marzo scorso, servizi straordinari di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio delle sostanze stupefacenti.

I servizi, svolti principalmente nelle zone della Stazione ferroviaria e del Parco della Pace, hanno consentito, in poche settimane, di sottoporre a controllo 33 persone, una delle quali tratta in arresto la sera dell’8 aprile (mentre tentava di vendere, ai giardini Speyer, una dose di hashish ad un agente in borghese) e di segnalarne altre ventuno alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo quali assuntori di droga.

Di particolare rilevanza è risultato essere, soprattutto, un controllo effettuato durante la serata di venerdì 14 aprile, allorquando, nella via Trieste, una pattuglia della polizia locale ha intimato l’alt ad un veicolo sospetto, procedendo a perquisizione personale e veicolare, dalla quale sono scaturiti, il sequestro di più di 650 grammi di cocaina e di oltre 5 kg di hashish detenuti nel bagagliaio dell’auto, di quasi 12 grammi di eroina nascosti nell’abitacolo, nonché l’arresto di due giovani cittadini tunisini, in possesso, al momento del controllo, oltre che della droga, di circa € 14.000,00 in contanti.