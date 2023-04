Tre gli esercizi commerciali colpiti in zona stazione ferroviaria nella notte tra il 17 e 18 aprile

L’allarme antintrusione di un esercizio commerciale scattato nottetempo, ha immediatamente richiamato l’intervento del personale di un istituto di vigilanza privata e di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Ravenna via Alberoni. Giunti sul posto, i militari sono riusciti a bloccare e trarre in arresto un ravennate di anni 22, ritenuto responsabile, assieme a un complice datosi alla fuga, dei furti compiuti all’interno di tre esercizi commerciali (un negozio di bici, una piadineria e un bar) e di un autobus di linea parcheggiato.

L’intera refurtiva, consistente in denaro contante per diverse centinaia di euro, un trolley e un telefono cellulare, è stata recuperata e riconsegnata agli aventi diritto.

Attraverso il sistema di videosorveglianza della città, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire l’esatta dinamica con cui si sono svolti i fatti e addebitare la responsabilità ai due autori che si sono serviti di un martello per infrangere le vetrine dei negozi e il finestrino del veicolo. Tutte le parti offese hanno formalizzato regolare denuncia, permettendo agli operanti di poter trarre in arresto l’uomo che è stato trattenuto in caserma fino a quando la locale Autorità Giudiziaria, ritenendo legittimo l’arresto operato, ha disposto la sua liberazione, in attesa dell’udienza di convalida.