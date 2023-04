L’obiettivo è migliorare l’accessibilità e contribuire a valorizzare le attività commerciali

L’Amministrazione comunale intende migliorare l’accessibilità del centro storico, in particolare la connessione dei percorsi ciclo-pedonali esterni e interni al centro, ma anche favorire l’attrattività degli esercizi commerciali, che rappresentano una parte fondamentale dell’economia del territorio.

A tal fine è stato programmato un intervento, che beneficia di un finanziamento ottenuto con la Legge Regionale 41/’97 e che porterà complessivamente a una riqualificazione degli spazi, come parcheggi e marciapiedi di via Garibaldi e il rifacimento della pavimentazione in pietra nel tratto dall’incrocio di via Trieste e fino all’incrocio con via IV Novembre su entrambi i lati della carreggiata. Inoltre, è prevista la sostituzione e l’incremento del patrimonio arboreo e l’installazione di nuovi arredi urbani.

Infatti sono iniziati oggi in via Garibaldi i lavori di restyling con l’abbattimento di alcune alberature che, a seguito di perizia di agronomo, sono risultate malate e non recuperabili/curabili e quindi pericolose per la sicurezza. I lavori proseguiranno poi con il cantiere di Hera per la manutenzione della rete idrica. Gli alberi rimossi saranno sostituiti prossimamente con nuove piante.

Lo stesso finanziamento consentirà nei prossimi mesi di installare nuovi elementi di arredo (dissuasori, panchine, porta-biciclette e fioriere) anche in Piazza Dante e Piazza Gramsci.