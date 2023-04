Sabato si corre la seconda edizione della gara nel territorio dell’Unione faentina

Sabato 22 aprile, tra le 12.45 e le 16.45 circa, è in programma la seconda edizione della gara ciclistica Coppa Zappi che interesserà i territori dei comuni di Riolo Terme, Castel Bolognese, Faenza e Brisighella; sono previste modifiche alla viabilità ordinaria, compresa l’interdizione al transito dei veicoli.

Sarà facoltà degli organi di Polizia Stradale prevedere brevi periodi di apertura al traffico . In particolare, sulla SP 306 Casolana si prevedono brevi intervalli temporali durante i quali sarà consentito il transito nella sola direzione di marcia da monte verso valle.

Tra le 12.45 e le 16.45, sono sottoposte a limitazione della circolazione e a divieto di transito le strade: SP 306 (via Casolana – via Bologna) tra l’intersezione con la SP 111 via Camerini (nel comune di Castel Bolognese) e il centro abitato di Riolo Terme; SP 111 (via Camerini); SP 66 (via Tebano) tra l’intersezione con la SP 82 e la SP 111 (via Camerini); SP 82 tra l’intersezione con la SP 23 (in località Villa Vezzano) e la SP 66 (via Tebano nel comune di Faenza); SP 23 (via Limisano) tra il centro abitato di Riolo Terme e la SP 82 (via Trieste in località Villa Vezzano). Nello stesso arco temporale, anche il centro abitato di Riolo Terme è interessato dalle stesse limitazioni: via Limisano SP 23, via Firenze, via Don Giovanni Costa, piazza Giovanni Da Riolo, corso Matteotti, piazzale Marconi, via Bologna. Vigono i divieti anche per il centro abitato (via Trieste) di Villa Vezzano (frazione di Brisighella).

Tra le 15.30 e le 16.10 circa, saranno inoltre interessate le seguenti strade nel comune di Riolo Terme: via Rio Ferrato, Via Bertozzi, via Isola, via Molino Nuovo, via Gallisterna, via Caduti di Toranello.

Tra le 16 e le 16.45 circa, le limitazioni sopracitate interesseranno le seguenti strade del Comune di Castel Bolognese: Via Emilia Ponente, sp 47 Borello Rotatoria, via Rinfosco, via Giovannina, SP 306 Casolana.

Su tutto il percorso sarà previsto il divieto di sosta con rimozione forzata