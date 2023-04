Se n’è andato nella giornata di giovedì 20 aprile all’età di 93 anni. Venerdì e sabato la camera ardente nel palazzo della Provincia

Nella giornata di oggi, giovedì 20 aprile, all’età di 93 anni, è scomparso Decimo Triossi.

Dalle 14.30 di venerdì 21 aprile, nel palazzo della Provincia di Ravenna, sarà allestita la camera ardente, aperta a tutti coloro che vorranno portare l’ultimo saluto a Decimo Triossi. Venerdì la camera ardente sarà aperta fino alle 18.30. Verrà riaperta sabato 22 dalle 8 alle 17.

I funerali si svolgeranno sabato, con partenza alle 17.20 dal palazzo della Provincia verso il cimitero di Ravenna.

Proveniente da una famiglia antifascista, come affermato in una nota dell’Anpi, ebbe modo di partecipare, giovanissimo, alla Resistenza. Nel dopoguerra, unì l’impegno politico nel Pci a quello all’interno del movimento cooperativo, della cui federazione fu presidente per diversi anni. Presidente della provincia di Ravenna e, poi, assessore regionale alla sanità, mantenne sempre con la comunità dell’antifascismo ravennate un rapporto strettissimo, impegnandosi nell’Anpi, di cui fu, per molti anni, uno dei massimi dirigenti.

Nel 1999, prosegue la nota, divenne presidente dell’”Istituto storico della Resistenza” di Ravenna, a cui diede nuovo impulso di ricerca e di divulgazione dell’esperienza resistenziale. Il suo legame con la Resistenza, coi suoi valori, col profondo significato politico di fondazione di una nuova Italia democratica dedicò un grande impegno e una grande ed ininterrotta passione. Addirittura, domenica 27 novembre del 2022, seppur in precarie condizioni di salute, volle intervenire alla cerimonia in ricordo dell’eccidio di Madonna dell’Albero, nel quale, peraltro, rimasero vittime alcuni suoi familiari.

Infine, conclude la nota dell’associazione nazionale partigiani d’Italia, Decimo ha dato un contributo di grande qualità politica e culturale alla diffusione dell’antifascismo, specie tra le giovani generazioni. Lascia la moglie Lubiana, che ne ha condiviso sia un lungo tratto della vita che gli ideali e l’impegno politico antifascista.

In merito alla scomparsa di Decimo Triossi si è espresso Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, con le seguenti parole di cordoglio: “Apprendo con grande dolore della morte di Decimo Triossi, a cui mi legava un rapporto di grande affetto e di profonda stima. Impegnato da giovanissimo nella Resistenza, dirigente provinciale e nazionale della ‘Federazione giovanile comunista’, uomo delle istituzioni, ha ricoperto il ruolo di presidente della provincia di Ravenna e di assessore regionale, impegnato nella cooperazione, ha tracciato il percorso di crescita della storia della sinistra nel nostro territorio, incarnando i valori che hanno reso la nostra comunità prospera, moderna e umanamente più ricca. Ha trascorso l’ultima parte della sua vita dedicandosi alla cura e alla trasmissione della memoria come presidente dell’’Istituto storico’ e dirigente Anpi. Lo ricordo emozionato e felice lo scorso luglio, in occasione della visita del presidente Mattarella per il centenario dell’assalto fascista alla ‘Federazione delle cooperative’, a cui aveva voluto partecipare nonostante i suoi problemi di salute. Decimo continuerà a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per la generazione degli amministratori di questo territorio, a cui ha saputo consegnare saperi e valori che ci guidano quotidianamente e che ci aiutano ad affrontare le sfide contemporanee. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le mie più sincere condoglianze”, ha concluso il primo cittadino di Ravenna.