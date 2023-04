L’episodio è avvenuto mercoledì nel tardo pomeriggio tra la provincia di Forlì e quella di Ravenna

A perdere la vita è stato un 69enne istruttore e un 32enne operaio residente a Riolo Terme. La lezione nel pomeriggio prevedeva il decollo dalla superfice aerea di Panzacchi nel forlivese. Secondo il racconto di alcuni residenti della zona tra Filetto e Villafranca di Forlì il mezzo si sarebbe avvitato per poi precipitare tra i campi non dando scampo ai due.

Sul posto, dopo che era stato lanciato l’allarme, sono arrivati i mezzi del 118, i carabinieri di Forlì, il magistrato di turno e i vigili del fuoco.

Il 32enne di Riolo Terme era impiegato come operaio saldatore in una ditta di Castel Bolognese. Angoscia per i suoi familiari e la compagna che fino a notte non avevano alcuna notizia dell’accaduto.