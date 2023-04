Momento centrale il discorso delle autorità al Monumento dei caduti in viale Baccarini

Martedì 25 aprile ricorrerà il 78esimo anniversario dalla Liberazione d’Italia. Il Comune di Faenza e il ‘Comitato antifascista per la democrazia e la libertà’ hanno messo a punto un calendario con gli appuntamenti.

Dal 21 aprile al 9 maggio, al Chiostro della Biblioteca Manfredianaverrà allestita la mostra ‘Il primo fascismo nel ravennate 1919-1922’ curatadell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia. Orari di visita durante le aperture al pubblico della biblioteca. Presentazione della mostra, giovedì 4 maggio alle 18.

Martedì 25 aprile, 78° Anniversario della Liberazione

Alle 8.30 nel Duomo di Faenza, il vescovo Mons. Mario Toso, celebrerà la funzione religiosa; contributo musicale della Scuola di musica Sarti. In diversi punti della città, dove si trovano monumenti, lapidi e cippi, si svolgeranno le deposizioni delle corone di alloro per omaggiare i caduti. Primo momento, alle 9.30,al Commonwealth War Cemetery (via Santa Lucia) con il corteo e gli onori militari del gruppo Argylls Romagna Group. Alle 10.45 ci si sposterà al Monumento della Resistenza in viale Baccarini (nei pressi del laghetto) dove si svolgeranno le celebrazioni istituzionali con l’intervento del sindaco Massimo Isola. A seguire un’azione teatrale dal titolo ‘Antigone. Dalla luce del mio sepolcro, canto’ curata dagli studenti del Liceo Torricelli-Ballardini; al termine corteo fino a piazza del Popolo con l’accompagnamento musicale della Brass Band. In piazza, concerto della Brass Band e momento conviviale offerto dal Sindacato Panificatori di Ascom e dalla Caviro; seguirà ‘Azione per le libertà’ momento curato dal Teatro Due Mondi.

Gli omaggi da parte dell’amministrazione comunale ai caduti della Resistenza alle lapidi e ai cippi continueranno alle 12 al Monumento a Reda (via Caroli 17), alle 12.30 al Monumento a Pieve Cesato (via Accarisi nei pressi della chiesa) e alle 13, ultimo momento della giornata, al Monumento di Granarolo Faentino (via Risorgimento 5).

A Ca’ di Malanca si svolgerà il tradizionale momento del 25 Aprile. Alle 12 l’Alzabandiera; dopo il pranzo, alle 14.15, i saluti istituzionali e l’intervento di Marinella Melandri, segretaria provinciale della CGIL di Ravenna. Alle 15 performance teatrale ‘Annotazioni sul Fascismo’ curato da ExtraVagantis, musica di Maurizio Piancastelli. Alle 16.30 musiche popolari de La Carampana.