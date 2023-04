È la tradizionale manifestazione aperta a tutti

Martedì 25 aprile, con partenza alle 15 dal parcheggio Cevico e arrivo alle 16.30 in piazza dei Martiri, torna la Pedalata di Primavera, giunta alla 41esima edizione nel giorno della Liberazione.

È la tradizionale manifestazione aperta a tutti, assolutamente non competitiva, che vuole far riscoprire l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto salutare, economico e ecologico.

Il percorso, di circa 10 km, dallo stabilimento Cevico si snoda attraverso viaFiumazzo, via Leonelli, via Lunga Inferiore, via Cantarana, via Bizzuno, via Quarantola, via Mentana, piazza 1°Maggio, piazza Martiri

L’organizzazione è a cura dell’Associazione Parco delle Lavandaie con la collaborazione del Comune, di Uisp Comitato Ravenna Lugo, Pubblica Assistenza, Anpi Lugo, Auser Lugo, Avis Lugo e il Motoclub F. Baracca.

Quest’anno torna la tradizionale lotteria con grandi premi, tra cui due biciclette. Si ringraziano Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese, Ascom, Somec, Loris Dolciumi.