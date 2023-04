243 posti auto nella zona del nuovo polo uffici comunali

È aperto da oggi, venerdì 21 aprile, il parcheggio di via Luigi Fontana, progettato nell’ambito della realizzazione degli immobili e delle opere di urbanizzazione relative all’appalto “Nuovo polo uffici pubblici nell’ambito del progetto urbanistico Corso Sud – Uffici comunali ed Arpae”.

Al nuovo ampio parcheggio si accede da via Fontana e consta di 243 posti auto oltre a 3 posti per disabili.

“Si tratta di una importante offerta aggiuntiva di posti auto che sono al servizio dei cittadini che si recano negli uffici comunali, al mercato e anche alla Questura – afferma l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte –. L’apertura è avvenuta in ritardo rispetto alla tempistica stabilita in quanto abbiamo richiesto alla ditta di intervenire per rendere l’area perfettamente fruibile e sicura rispetto a come l’aveva consegnata”.