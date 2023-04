Dal porto canale di Cervia si potrà percorrere la suggestiva passeggiata sul nuovo lungomare di Mima

Dal porto canale di Cervia si potrà percorrere interamente la suggestiva passeggiata sul nuovo lungomare di Milano Marittima, fino alla nona traversa. In funzione anche il nuovo ponticello ciclopedonale sul canalino, che collega i due tratti del lungomare.

La pista ciclabile con le parti architettoniche, con gli stalli, con le aree di manovra, infatti, è stata completata. Inoltre, lungo tutto il tratto, interamente praticabile e fruibile al pubblico, sono stati realizzati gli arredi e le aree verdi.

Contemporaneamente, proseguono anche i lavori del lungomare di Milano Marittima, dalla nona traversa alla diciannovesima traversa, che saranno completati all’inizio del 2024. Il progetto di riqualificazione, più specificatamente, consiste in un investimento di 2.153.877€, cofinanziato per oltre 1.300.000€ dalla Regione Emilia-Romagna.

Gli interventi avranno le stesse caratteristiche dei lavori già realizzati nel tratto dal porto canale di Cervia alla nona traversa negli ultimi dieci anni. Infatti, è prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale a servizio della collettività e delle attività turistiche, oltre alla riqualificazione dell’illuminazione pubblica, delle reti tecnologiche, dell’arredo urbano e delle aree verdi.

In merito agli interventi a Milano Marittima, sul lungomare e sul ponte sul canalino, si è espresso Massimo Medri, sindaco di Cervia, con le seguenti dichiarazioni: “Ora, chi dal porto canale percorre il lungomare di Milano Marittima, attraversando il ponte sul canalino e raggiunge la zona nord, vive una bella e suggestiva esperienza. Siamo, ormai, in dirittura di arrivo col completamento dell’opera tanto attesa in città. Gli interventi di riqualificazione già realizzati hanno riscosso grande successo tra cittadini e tra turisti, che oggi possono fruire di quella zona di Milano Marittima per transitare e per passeggiare in sicurezza. Inoltre, il lavoro permette di completare il collegamento ciclabile tra Milano Marittima ed il comune di Ravenna. Infatti, la ciclabile del lungomare, attraverso la diciannovesima traversa, si collegherà alla nuova ciclabile del viale Matteotti, che arriverà a Lido di Savio. Questo percorso di mobilità leggera rappresenta un passo importante anche per la realizzazione e per il completamento della ‘Ciclovia Adriatica’”, ha concluso il primo cittadino.