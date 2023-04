C’è tempo fino al 30 aprile per iscriversi al viaggio nel paese dei gemelli tedeschi, nei giorni della festa del Muffigeltage

C’è tempo fino al 30 aprile per iscriversi al viaggio a Hüttlingen, cittadina tedesca gemellata con Cotignola, in occasione della tradizionale festa del Muffigeltage, da venerdì 16 a domenica 18 giugno.

Questo il programma della gita: venerdì 16 giugno alle 5 partenza in corriera da piazza Vittorio Emanuele II, con sosta per il pranzo lungo il percorso a Innsbruck. Nel pomeriggio sistemazione ad Aalen in hotel o nell’abitazione assegnata a Hüttlingen (per chi sceglie l’alloggio in famiglia). Incontro con la delegazione di gemellaggio di Hüttlingen. Cena alla festa del Muffigeltage e pernottamento.

Sabato 17 prima colazione in hotel o a casa. Mattinata dedicata alla visita della città di Ulm. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione in città. Cena all’interno della festa paesana del Muffigeltage e pernottamento.

Domenica 18 prima colazione in hotel o a casa. Mattinata dedicata al relax nella piscina di Niederalfingen. Pranzo a Hüttlingen all’interno della festa del Muffigeltage e partenza alle 13.30 per il viaggio di rientro con arrivo in tarda serata.

La quota di partecipazione è di 245 euro (minimo 35 partecipanti). La quota comprende viaggio in pullman e trasferimenti, sistemazione in hotel tre stelle in camere doppie con servizi e prima colazione, assicurazione medico e bagagli. Il supplemento per la camera singola è di 90 euro salvo disponibilità. La quota di partecipazione solo bus, con pernottamento in famiglia, è di 150 euro.

Prenotazioni: Deka Viaggi (via San Martino 1, Sant’Agata sul Santerno), telefono 0545 45845, mail silvia@dekaviaggi.it; acconto da versare al momento della prenotazione di 100 euro (in sede Deka Viaggi o tramite bonifico intestato a: Deka Viaggi Snc – Intesa San Paolo – Iban IT 82 I 03069 23822 074000669738).

Per ulteriori informazioni, contattare il Comitato di gemellaggio al 328 9532150 (Alice), oppure al 347 6480640 (Monia, telefonare dopo le 14).