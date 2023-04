L’area verde nel cuore di Faenza chiude per rifarsi il look

L’amministrazione comunale ha comunicato che a partire da mercoledì 26 aprile il parco San Francesco di Faenza, che si trova lungo corso Garibaldi chiuderà per lavori di manutenzione ordinaria.

Al momento non è stata indicata una data di fine intervento ma è probabile che la fine lavori possa essere stata fissata prima dell’estate. Il parco è uno dei piccoli polmoni verdi della città menfreda ed è molto usato dai bambini e famiglie; purtroppo è anche attenzionato dalle forze di polizia per la presenza di traffici illeciti e per la presenza di persone che, complice l’alcol, spesso litigano tra loro sfociando in vere e proprie risse. Da tempo, dopo l’importante ristrutturazione del Parco, il verde è completamente scomparso e così per quel che si sa gli operai incaricati ripristineranno il tappeto verde e faranno una manutenzione ai giochi. Nel lato corto verso la chiesa sono poi in dirittura di arrivo il termine dei lavori delle sculture lignee di Giorgio Palli che ha trasformato i tronchi degli alberi abbattuti in cinque figure di bambini intenti a suonare alcuni strumenti.