Il Prefetto Castrese De Rosa: “Come sempre finora la macchina organizzativa messa in campo ha risposto con efficienza e tempestività”

Sono iniziate alle ore 09.00 le operazioni di sbarco e accoglienza dalla nave “Humanity 1” della ONG SOS Humanity dei 69 migranti (la maggior parte provenienti dal Sudan e Sud Sudan 33, 10 dalla Nigeria, 6 dal Ghana, 5 dal Gambia, 4 dall’Eritrea e il resto dal Senegal, Guinea, Mali e Togo) di cui 51 uomini e 1 donna adulti e 17 minori non accompagnati ( inizialmente ne erano stati segnalati 20 ma ai controlli sono risultati 3 in meno in quanto maggiorenni), presso la banchina del Terminal crociere di Porto Corsini.

Gli adulti sono stati ripartiti tra le varie Provincie Emiliano- Romagnole secondo il seguente piano di ripartizione: Bologna 14; Ferrara 4; Forlì Cesena 5; Modena 11; Parma 5; Piacenza 3; Reggio Emilia 6; Rimini 4, mentre a Ravenna sono rimasti tutti e 17 i minori non accompagnati, di cui 16 alloggiati presso il Villaggio del Fanciullo e 1 presso la Cooperativa Il Solco.

Dallo screening sanitario non sono emersi casi di Covid nè la necessità di ricorrere a ricoveri presso l’Ospedale cittadino. La Prefettura di Ravenna ha organizzato il trasporto con pullman al Centro Mattei di Bologna di 38 migranti destinati alle provincie di Bologna, Modena, Piacenza Parma e Reggio Emilia, mentre quelli destinati a Ferrara, Forlì Cesena e Rimini saranno prelevati direttamente al Terminal Crociere a cura dei gestori dei vari centri di accoglienza delle tre Provincie.

Il dispositivo messo in campo e coordinato dalla Prefettura ha previsto un consistente impiego di personale sia delle Forze dell’Ordine, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto Guardia Costiera che Sanitario con Medici ed Infermieri e del Volontariato sociale (CRI, Caritas, Mediatori Culturali) oltre al personale del Comune di Ravenna- Servizi Sociali.

“Come sempre finora – ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa- la macchina organizzativa messa in campo ha risposto con efficienza e tempestività, in poco tempo è stato così possibile riallestire il Terminal Crociere come già nei precedenti sbarchi del 31 dicembre e del 18 febbraio. Voglio ringraziare tutto il personale coinvolto nello sbarco e nell’accoglienza per la straordinaria professionalità dimostrata. Tutto ha funzionato alla perfezione, lo sbarco dalla nave è stato ultimato alle ore 10.50 e subito dopo sono iniziati gli screening sanitari e gli adempimenti di polizia“.