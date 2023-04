sabato 13 e domenica 14 maggio fra l’ex convento di San Francesco e la scuola comunale d’arte Ramenghi

Dopo l’esperienza della prima edizione nel 2021, “Andando per stare. Arti contemporanee e pratiche contemplative” torna a Bagnacavallo sabato 13 e domenica 14 maggio fra l’ex convento di San Francesco e la scuola comunale d’arte Ramenghi per proporsi come raccoglitore di spazi poetici, luoghi di ristoro per mente, corpo e cuore.

“Andando per stare 2023” accoglie workshop che portano a dialogare le discipline mente-corpo, come lo Yoga e il Qi Gong, con forme varie di creatività in nome della comune spinta verso l’esperienza contemplativa. Ci saranno così seminari che fanno uso di tecniche artistiche (disegno, collage, gesto pittorico) come espressioni processuali creative, meditazioni sonore che sono l’eco di racconti su come arte e spazio possano diventare terreno fertile per parlare di atmosfera, incontro tra paesaggio costruito e natura selvatica, cultura e spontaneità.

I seminari saranno tenuti da Emanuela Genesio (curatrice del festival, formatrice Yoga-Qi Gong/artista), Elisa Fantini (formatrice Yoga), Cristina Pertoldi (Gong Master/danzatrice), Michele Ferri (pittore/musicista), Danilo Manassero (architetto).

Il paesaggio, tema al quale è ispirata la programmazione culturale di Bagnacavallo per il triennio 2022-2024 è declinato dalla curatrice del festival Emanuela Genesio in senso “atmosferico”. «Di fatto – spiega Genesio – se il paesaggio è una delle operazioni culturali che più connotano l’azione dell’uomo sulla natura, e il selvatico quella sezione di natura non ancora addomesticata, “l’atmosferico” diventa lo spazio d’incontro tra l’uno e l’altro. La dimensione condivisa dell’umano e del selvatico si costituisce come un “sentire spazializzato diffuso”, una “situazione affettiva” (Gernot Böhme) che lega l’uomo e la natura in un continuo scambio condiviso. Questa relazione che porta a contatto soggetto e oggetto è il fil rouge della seconda edizione di “Andando per stare”.

I termini di “soggetto” e “oggetto”, di per sé piuttosto vaghi, sono qui intesi come elementi che innescano il fenomeno dell’atmosfera, un evento originato da entrambi e generante relazione. Possono questi assunti gettare un ponte con le discipline provenienti anticamente dall’oriente e oggi declinate globalmente in forme contemporanee come lo Yoga e il Qi Gong?».

Sabato 13 maggio il festival si svolgerà negli spazi dell’ex convento di San Francesco e si aprirà con la presentazione assieme alla curatrice Emanuela Genesio e all’assessora alla Cultura Monica Poletti. Si proseguirà poi con il workshop di Yoga e Qi Gong “Dentro+Fuori” (articolato in una sezione mattutina ore 11-13 e una pomeridiana ore 15-17), con Elisa Fantini, formatrice Yoga ed Emanuela Genesio. Saranno quattro ore dense e leggere per praticare tecniche di respiro e meditazione, movimenti corporei e sequenze fluide alla ricerca del rapporto armonico tra dentro e fuori, in quello spazio di relazione che è l’atmosfera. Dalle 17.45 alle 19 si svolgerà la meditazione sonora “Eco di paesaggi interiori” con Cristina Pertoldi, un bagno di suoni tra tamburi, gong, campane tibetane, chimes e strumenti a corde. La giornata si concluderà con “Cromosuoni”, aperitivo con live painting e improvvisazioni musicali al violino assieme a Michele Ferri.

Domenica 14 la giornata inizierà alle 9.30 all’Albergo Antico Convento San Francesco con la chiacchierata visivo-sonora “Atmosfere di spazio e tempo” con l’architetto Danilo Manassero ed Emanuela Genesio, che racconteranno di come arte, architettura e musica possano creare “atmosfera”. Infine dalle 11 alle 13.30 ci si sposterà alla scuola d’arte Ramenghi per “Sguardo-paesaggio: immagine dell’essere”, workshop creativo sul paesaggio con Michele Ferri.

Tutte le iniziative sono su prenotazione. I workshop di Yoga e Qi Gong e la meditazione sonora sono a pagamento (workshop+meditazione 30 euro, solo meditazione 10 euro).

Info e prenotazioni:

cultura@comune.bagnacavallo.ra.itwww.bagnacavallocultura.it