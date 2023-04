Il nuovo applicativo è stato sviluppato grazie a contributi regionali

L’Unione della Romagna Faentina da quasi dieci anni ha attivato il progetto legato al Controllo di vicinato, iniziativa nata nel comune di Faenza nel 2015 e poi portato nell’intero territorio dell’Unione nel 2018. La progettualità, elaborata per contrastare i reati predatori, vuol coinvolgere i residenti che, opportunamente istruiti e dotati di adeguati strumenti, possano costituire una rete utile a portare segnalazioni di reati o indicare la presenza di persone o auto sospette in zone della città alle forze di polizia.

A questo proposito, negli anni, in ogni comune dell’Unione faentina, sono nati gruppi per il ‘Controllo di comunità’ anche detto ‘Controllo di vicinato’; una trentina quelli sorti nel tempo che ad oggi contano circa 2.000 iscritti.

Lo strumento di comunicazione utilizzato fino ad oggi è stato il sistema di messaggistica istantanea (sms). Oggi però, anche per la maggiore copertura internet sul territorio dell’Unione, ci si evolve e grazie a un progetto cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, è stato dato avvio allo sviluppo di un’App, quale nuovo strumento per le segnalazioni, che consente di collegare in maniera strutturata e organizzata i partecipanti, i referenti dei gruppi e il comando di polizia locale.

Dal mese di maggio il Comando della polizia locale ha messo a punto un calendario di appuntamenti con i cittadini durante il quale verrà presentata l’App Fatamtam ai Gruppi di vicinato, per procedere poi progressivamente alla dismissione del sistema di messaggistica istantanea che verrà quindi sostituita dalla nuova App. Nel corso degli incontri oltre a presentare l’Applicativo che sarà scaricabile gratuitamente sui device, ne verrà mostrato il funzionamento e chi non ha ancora aderito al nuovo sistema di ‘Controllo di vicinato’ potrà sottoscrivere il nuovo modulo la sera stessa.

Nel comune di Faenza si partirà martedì 2 maggio, alle 20.30, al circolo di Borgo Tuliero, in via Tombarelle 91 con il Gruppo di vicinato Borgo Tuliero. Secondo appuntamento lunedì 8 maggio, sempre alle 20.30 presso il circolo la Quercia, in via Ravegnana 29/A con i Gruppi di vicinato Filanda, vie Laghi e Dalpozzo, Lugo, Nero e Borgo San Rocco. Si continua lunedì 15 maggio, alle 20.30, nella sala parrocchiale del circolo Anspi Don Bosco a Pieve Cesato, in via Accarisi 53 con i Gruppi di vicinato Pieve Cesato e Granarolo.

In questi giorni è in via di definizione il calendario per gli altri appuntamenti nei comuni dell’Unione della Romagna Faentina.