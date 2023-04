Domenica 18 giugno il concerto nel campo di calcio della cittadina natale della cantante

La distribuzione degli inviti per l’atteso concerto di Laura Pausini sarà a cura del Comune di Solarolo ed avverrà presso il municipio (piazza Gonzaga 1) in quattro date: venerdì 5 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13.00, sabato 6 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13.00, venerdì 12 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e sabato 13 maggio dalle ore 9.30 alle ore 14.00.

L’invito sarà nominativo e valido per ciascuna persona residente nel Comune di Solarolo alla data di sabato 15 aprile 2023. Pertanto, sarà necessario un documento di identità (carta di identità, patente o passaporto) sia per il ritiro nella sede Comunale che per l’ingresso al concerto domenica 18 giugno. È fatto divieto di cedere l’invito, gratuitamente o a pagamento.

Per facilitare le operazioni di distribuzione, ciascun residente potrà ritirare l’invito per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, ovvero le persone che hanno la residenza presso la stessa unità abitativa. Non sarà possibile ritirare l’invito per altre persone.

L’invito è valido per l’accesso allo stadio comunale “C. Arboscelli” a partire dalle ore 16.00 di domenica 18 giugno 2023, con inizio del concerto alle ore 18.00. Lo spazio verrà attrezzato con posti a sedere non numerati. A tutti i residenti di Solarolo è garantito un invito gratuito.

Per la corretta organizzazione dell’evento è necessario ritirare il proprio invito nelle date previste. Non sono previste altre forme di ritiro successive.

Per informazioni:

Servizio Affari Generali – Gianni Ballardini – 0546 618455 – gianni.ballardini@romagnafaentina.it