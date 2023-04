L’incidente sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio tra Faenza e Castel Bolognese

Un operaio di una ditta che si trova a Ponte del Castello, tra Faenza e Castel Bolognese è rimastio coinvolto in un infortunio sul lavoro. Secondo quanto saputo l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un muletto. Scattato l’allarme sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 il cui personale ha poi chiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato l’operaio all’ospedale Bufalini di Cesena dove è stato preso in carico con un gravissimo trauma cranico. Al momento l’operaio risulta essere in prognosi riservata. Sul posto, per appurare l’esatta dinamica dell’infortunio ed eventuali responsabilità e la corretta procedura nell’applicazione delle norme sulla sicurezza sul del lavoro, la polizia di stato del commissariato di Faenza e il personale della medicina del lavoro dell’Ausl.