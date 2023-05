Diversi interventi in programma

Il 2 maggio inizieranno i lavori di asfaltatura nella Piazza della Resistenza che, salvo imprevisti meteo o tecnici, termineranno presumibilmente in settimana.

L’asfaltatura verrà eseguita a stralci per fare in modo che la piazza in parte sia sempre comunque utilizzabile per il parcheggio.

Dall’8 maggio il lavori di asfaltatura proseguiranno in via Bonaldo e in via Paratoie, escluso giovedì per permettere lo svolgimento del mercato e a seguire in via Cavour.

Inoltre nelle settimane successive verranno risistemati gli asfalti anche in viale 2 Giugno e via Vittorio Veneto.

Tutti i lavori e le modifiche temporanee alla viabilità verranno evidenziati con gli appositi cartelli di segnaletica stradale.