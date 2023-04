Aperto il concorso per il logo

Continuano le attività per far conoscere il nuovo skatepark di Cervia, in fase di costruzione nell’area dove sorgeva il vecchio impianto sportivo, in posizione strategica tra Cervia e Milano Marittima.

Attraverso i social e il contributo della comunità il nome scelto per l’impianto sportivo è “Sombrero”. Ora è aperto il concorso per dare una veste grafica e creativa al nuovo Skatepark cervese.

All’interno del progetto “In ludere, quando il gioco si fa spazio” promosso dal Comune di Cervia in partnership con la Regione Emilia Romagna, è possibile presentare (esclusivamente a mezzo email) la propria proposta grafica. Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo mail skateparkcervia@gmail.com entro e non oltre il 21 maggio 2023, pena l’esclusione. Il vincitore, individuato dalla cabina di regia composta dai referenti del progetto “In ludere, quando il gioco si fa spazio” e da rappresentanti del Comune di Cervia, vincerà un premio in denaro del valore di 200,00 euro.

Il Regolamento del concorso di idee in https://www.comunecervia.it/files/usr/news/news-servizi-alla-persona/2023/logo_skate_regolamento_concorso_idee.pdf

La domanda di partecipazione in https://www.comunecervia.it/files/usr/news/news-servizi-alla-persona/2023/logo_skate_domanda_partecipazione.pdf

Come noto, con il progetto “In Ludere – Quando il gioco si fa spazio” l’Amministrazione comunale sta realizzando un impianto sportivo tutto nuovo e omologato per gare nazionali, in parte finanziato dalla Regione Emilia Romagna con la legge che sostiene la rigenerazione di aree degradate che possano diventare un punto di aggregazione e socializzazione per giovani.

Per info e aggiornamenti: https://www.facebook.com/skateparkcervia e https://www.instagram.com/skateparkcervia/