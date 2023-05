Inoltre i Carabinieri di Cervia – Milano Marittima hanno segnalato alla Prefettura di Ravenna tre studenti per possesso a uso personale di sostanze stupefacenti

I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, durante i servizi svolti per il controllo del territorio nello scorso week end, hanno denunciato quattro persone e segnalato tre giovani alla Prefettura di Ravenna.

In particolare nel corso dei servizi notturni svolti per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, i militari dell’aliquota radiomobile hanno proceduto al controllo di numerosi veicoli in prossimità dei locali da ballo. Nel corso di tali accertamenti tre persone sono risultate positive all’accertamento con etilometro. Per tutti e tre, oltre al deferimento in stato di libertà, è scattato il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo.

I controlli sono stati estesi anche ai monopattini verificando la corrispondenza alle norme tecniche. Nell’occasione un cittadino comunitario è stato deferito alla Procura di Ravenna perché colto alla guida del velocipede con un tasso alcolemico circa tre volte superiore al limite consentito.

Nel corso invece di un servizio straordinario volto a controllare le aree della stazione ferroviaria e gli studenti in arrivo e in partenza, i carabinieri della Stazione di Cervia, all’esito del controllo dei passeggeri in arrivo hanno segnalato alla Prefettura di Ravenna tre studenti per possesso a uso personale di sostanze stupefacenti. I ragazzi sono stati sorpresi sui binari della stazione ferroviaria con modiche quantità di hashish. Al termine delle operazioni i ragazzi sono stati affidati ai loro genitori.