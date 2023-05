Allestito per l’emergenza un punto di accoglienza per la notte presso il Palazzetto dello sport di Conselice

Nel pomeriggio di oggi, martedì 2 maggio, l’argine del Sillaro al confine con il territorio di Conselice, ha ceduto.

A seguito della rottura dell’argine del Sillaro, comunica il Comune di Conselice, si invitano tutti i cittadini a non recarsi in strada in direzione Spazzate Sassatelli.

I residenti nelle vie Cardinala e Montalbotto (territorio di Conselice e comuni limitrofi) devono evacuare le proprie abitazioni. Gli agenti della Polizia Locale Bassa Romagna stanno avvisando i cittadini interessati dall’evacuazione. Sarà allestito per l’emergenza un punto di accoglienza per la notte presso il Palazzetto dello sport di Conselice in via di Vittorio n.7.

La situazione è attentamente monitorata dal Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS) coordinato dalla Prefettura che coinvolge anche la Protezione Civile e la Polizia Locale della Bassa Romagna, sono stati inoltre attivati i Centri Operativi Comunali (COC) in tutti i Comuni della Bassa Romagna.

La centrale operativa resterà attiva tutta la notte, per emergenze è sempre attivo il numero verde 800 072525.