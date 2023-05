Criticità idraulica in corso sui fiumi Montone e Lamone – FOTO

In relazione all’emergenza legata alla criticità idraulica in corso, il sindaco Michele de Pascale ha effettuato due nuovi sopralluoghi, il primo nei pressi di San Marco, il secondo a San Romualdo, per monitorare rispettivamente lo stato dei fiumi Montone e Lamone.

“Dopo il sopralluogo a Mezzano di questa mattina oggi pomeriggio mi sono recato sul fiume Montone, nei pressi della località San Marco, per verificare di persona lo stato del livello del fiume che è in fase di abbassamento significativa nonostante la piena sia ancora importante – dichiara il sindaco. Successivamente mi sono spostato, insieme alla Protezione civile regionale e alla Polizia locale, a San Romualdo, sul fiume Lamone dove, grazie alla segnalazione di un cittadino, è stata identificata prontamente una piccola fuga d’acqua da un argine, sulla quale la Protezione civile regionale sta intervenendo. Queste due verifiche ci dicono che la situazione sta migliorando ma che l’emergenza non è ancora finita, bisogna continuare a mantenere altissima l’attenzione sia in termini di precauzione che di pronta segnalazione di qualsiasi problema si possa verificare, aiutando i tanti uomini e le tante donne, professionisti e volontari, che stanno lavorando strenuamente per intervenire e sorvegliare lo stato di tutti i fiumi del nostro territorio”.