“La priorità è metterci nelle condizioni di rendere sicura la vita delle persone, che viene prima di qualsiasi altra cosa”

Il sindaco di Ravenna e presidente della Provincia Michele de Pascale ha partecipato questa mattina a Faenza ad una riunione operativa, seguita da una conferenza stampa, per fare il punto sull’emergenza maltempo che ha colpito il territorio ravennate negli ultimi giorni, alla presenza del presidente della Regione Stefano Bonaccini, dei sindaci della provincia e del prefetto Castrese De Rosa.

“Il messaggio unanime che proviene da tutti gli amministratori locali della provincia di Ravenna è un ringraziamento a tutte le persone che si sono impegnate in questi giorni – dichiara de Pascale-. Ci sono stati centinaia di volontari e volontarie, c’è stato un apporto straordinario di tutte le forze dell’ordine, della protezione civile e i vigili del fuoco si sono dimostrati la grande forza nazionale che conosciamo.

In queste ore l’emergenza continua per diversi motivi. Ci sono stati argini sovrastati dall’altezza dei fiumi che hanno superato gli 11/12 metri di altezza, ora i livelli sono scesi, ma sono giorni che le arginature tengono livelli così alti, vengono per questo costantemente monitorate. L’attenzione deve rimanere altissima. Ora la nostra priorità è quella di ripristinare le cose non come erano prima ma meglio di come erano prima. Siamo già al lavoro per coprire le arginature principali e cercare di agevolare il deflusso delle acque dove ancora sono presenti allagamenti. È fondamentale intervenire in maniera strutturata e avere un paradigma chiaro negli interventi. La priorità è metterci nelle condizioni di rendere sicura la vita delle persone, che viene prima di qualsiasi altra cosa.

Un altro tema è quello degli indennizzi, il presidente della Regione e la Regione hanno già avviato le pratiche per la richiesta di emergenza nazionale, dobbiamo aiutare famiglie e imprese che hanno subito danni. A questo proposito oggi pomeriggio come Provincia faremo un sopralluogo in tutte le zone dove la viabilità provinciale è interrotta”.