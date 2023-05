Uno specifico focus è stato fatto sulle problematiche in atto nei territori di Bagnacavallo, Faenza e Conselice e in generale su tutta la Provincia

Prosegue il lavoro del Centro Coordinamento Soccorsi, in composizione plenaria in Prefettura, per affrontare le criticità che stanno interessando il nostro territorio a causa dell’esondazione dei fiumi ed in particolare del Lamone, Sillaro e Senio e del deflusso delle acque straripate nei giorni scorsi.

Contemporaneamente si è svolta stamattina una riunione a Faenza nella quale il Presidente della Regione Emilia Romagna ha incontrato il Prefetto Castrese De Rosa e i Sindaci del territorio per fare un punto di situazione sulle criticità che gli avversi eventi meteorologici hanno causato in questa Provincia.

Uno specifico focus in Prefettura è stato fatto dal Prefetto questa mattina sulle problematiche in atto nei territori di Bagnacavallo, Faenza e Conselice e in generale su tutta la Provincia.

Nel corso della mattinata l’esondazione del fiume Lamone ha interessato anche il territorio di Alfonsine e il Sindaco ha prontamente messo in atto le necessarie misure volte a contenere i rischi per la popolazione e il territorio.

Le criticità della viabilità provinciale sono state oggetto in Prefettura di attenta analisi in un uno specifico Tavolo di coordinamento attivato allo scopo, al quale hanno partecipano rappresentanti della Provincia, delle Unioni dei Comuni della Bassa Romagna e della Romagna Faentina, della Polizia Stradale e Ferroviaria, nonché di ANAS e di Autostrade per l’Italia.

Il Tavolo di coordinamento, dopo aver suddiviso il territorio provinciale in tre aree – la prima corrispondente ai territori dei comuni di Bagnacavallo e Alfonsine tra il Lamone e il Senio, la seconda corrispondente all’area di Conselice e la terza a quella di Casola Valsenio – ha individuato le strade provinciali attualmente interrotte e ha delineato una scala di priorità rispetto alle quali si ritiene urgente l’effettuazione degli interventi di ripristino da effettuare al più presto a cura dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, in concorso con gli Enti competenti e con l’ausilio del Vigili del Fuoco e i militari del Reggimento Genio Guastatori e del Poligono Foce Reno.

Le strade per i quali gli interventi sono stati considerati prioritari sono la SP 253 “San Vitale”, la SP 25 “Torri – Entirate – Villanova – Glorie”, la SP 107 “Gagliazzona” e la SP 63 “Della Valletta- Zattaglia”.

Per quanto riguarda la situazione della viabilità ferroviaria in Provincia, la linea Bologna Rimini, pur con qualche deviazione, è attiva da ieri sera alle 19.30, così come quella Faenza – Ravenna e Lavezzola- Granarolo, mentre restano attualmente sospese, fino all’effettuazione delle verifiche tecniche, le linee Castel Bolognese- Lugo e Lugo-Russi.

La situazione della Provincia è continuamente monitorata attraverso il Centro Coordinamento dei Soccorsi in Prefettura e i COC nei comuni, atteso che, nonostante il miglioramento delle condizioni metereologiche, la situazione dei fiumi è in evoluzione e nonostante siano in corso i lavori di ripristino è necessario prestare la massima attenzione all’evolversi delle situazioni.

Alla cittadinanza si richiede di non recarsi in prossimità dei luoghi interessati dagli eventi per non mettere a rischio la propria incolumità con comportamenti imprudenti e intralciare il delicato lavoro degli operatori di protezione civile.