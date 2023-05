Corteo sabato 6 maggio alle 14 dal piazzale della stazione

Si terrà a Ravenna sabato 6 maggio la Manifestazione Nazionale contro i rigassificatori, promossa dalla rete contro i rigassificatori e GNL, Rete Emergenza Climatica e Ambientale e Campagna Per il Clima Fuori dal Fossile. La partenza del corteo è programmata per le ore 14 dal piazzale della stazione ferroviaria.

Sarà presente anche Legambiente Ravenna, che rilancia l’appello per sottolineare ai cittadini l’importanza di partecipare alla manifestazione di sabato e “ribaltare la narrazione manipolatoria che è stata costruita attorno all’esigenza di ospitare una nave rigassificatrice al largo della costa ravennate.”

“Ancora una volta – scrive Legambiente Ravenna – nuovi interventi legati all’industria del fossile vengono presentati come necessari alla risposta ad uno stato emergenziale che in realtà nasce ben prima dell’esplosione del conflitto Russia e Ucraina e che ha origine da processi speculativi sul prezzo dell’energia. Il rigassificatore non gioverà alle tasche dei ravennati, né tantomeno a quello degli italiani. Ma di sicuro a farne le spese sarà invece un territorio già martoriato da trivellazioni e cementificazione. Un territorio, quello ravennate, che sta subendo e subirà sempre più gli effetti della crisi climatica come i recenti eventi in Romagna hanno dimostrato. Tutto questo con il benestare di un’amministrazione comunale completamente assoggettata alla volontà di un governo nemico del clima e dall’industria del fossile che da anni lavora indisturbata sul territorio solo per i propri profitti.”

Per Legambiente Ravenna, la piazza di sabato “sarà una piazza importante per la città che da sempre tratta i temi dell’energia prevalentemente a senso unico. E’ necessario un risveglio collettivo che porti le persone a prendere coscienza di quanto accade a casa loro e di come il rigassificatore non sia una soluzione, ma un danno a loro ed alle future generazioni. Quello di cui abbiamo bisogno è di accelerare l’iter per la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici, no di certo quello di mantenere una o più navi rigassificatrici nel nostro mare, vincolandoci al gas per i prossimi 25 anni”.

