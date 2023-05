Sono invece annullati gli altri eventi previsti per il fine settimana a Bagnacavallo e nelle frazioni

Il mercato del sabato a Bagnacavallo si terrà regolarmente anche il 6 maggio.

È inoltre stato confermato lo svolgimento, previsto per sabato 6 e domenica 7 maggio, dell’iniziativa “Obiettivo Italia – Censimento fotografico”, promossa in occasione del 75° anniversario dalla sua fondazione da Fiaf, la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, in partnership con l’Istat. Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, presso il Teatro Goldoni, il Club Cinefotoamatori Bagnacavallese realizzerà ritratti fotografici che entreranno a far parte del progetto Fiaf. L’iniziativa è aperta a tutti.

Informazioni:

www.comune.bagnacavallo.ra.it