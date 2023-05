Una breve pausa dai lavori dettati dall’emergenza

Festa anche per le strade di Ravenna nella serata di ieri, giovedì 4 maggio, per la vittoria del terzo scudetto da parte del Napoli.

Molto simpatico il siparietto riportato dal Prefetto, Castrese De Rosa, sulla propria pagina Facebook: attorno alla mezzanotte, un centinaio di tifosi partenopei residenti a Ravenna si è ritrovato in Piazza del Popolo, davanti alla Prefettura, e il Prefetto è sceso per alcuni minuti per partecipare ai festeggiamenti.

“Una breve pausa dai lavori del CCS – scrive lo stesso Castrese De Rosa su Facebook – riunito in seduta permanente in sala operativa per l’alluvione per unirmi pochi minuti a loro e festeggiare questo meritatissimo titolo. Occasione anche per manifestare con un grande applauso vicinanza, solidarietà, affetto a tutta la comunità ravennate di cui sono parte integrante, profondamente colpita dalla devastante alluvione. Forza Napoli e Forza Ravenna che anche stavolta supererà questa drammatica emergenza”.