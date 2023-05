L’architetto Di Pietro ha dato molto alla sua città di origine realizzando il Piano regolatore generale

Nella sala Estense della Rocca si è tenuto un ricordo di Gian Franco Di Pietro, architetto e urbanista, professore ordinario di Urbanistica all’Università di Firenze dal 1965 al 2006, originario di Lugo dove era nato nel 1935. L’incontro si è tenuto a cinque mesi dalla scomparsa, avvenuta il 7 dicembre 2022.

L’architetto Di Pietro ha dato molto alla sua città di origine realizzando il Piano regolatore generale (PRG), il Piano del centro storico e per il patrimonio architettonico delle zone agricole di Lugo, il Piano intercomunale del comprensorio di Lugo. Di Pietro ha lavorato a diversi piani comunali e intercomunali, come architetto ha progettato diversi quartieri di edilizia pubblica in varie città italiane e ha partecipato al concorso internazionale per la sistemazione dell’Università di Firenze con il progetto che si classificò al primo posto.

Lo hanno ricordato amici e colleghi di una vita e i familiari, erano presenti la moglie Teresa Gobbò, la figlia Maria, il fratello e la sorella.

Dopo il saluto dell’assessora Anna Giulia Gallegati a nome dell’Amministrazione Comunale, quello della presidente dell’Ordine degli Architetti di Ravenna Rita Rava e il direttore del dipartimento di architettura dell’Università di Firenze, prof. Giuseppe De Luca, hanno preso la parola l’architetto Fiorenzo Valbonesi, la prof.ssa Grazia Gobbi Sica, l’architetto Donatella Donatini ed il prof. Francesco Pardi. Tra i testimoni che hanno parlato di Gian Franco Di Pietro, anche l’architetto lughese Giovanni Tampieri.