In fiamme 15 silos, Vigili del Fuoco sul posto per domare le fiamme. Evacuati i cittadini nel raggio di un km – FOTO

Non c’è pace per Faenza che ha visto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 8 maggio, scoppiare un violento incendio alla distilleria dell’azienda Caviro. Diverse le esplosioni avvertite, mentre la colonna di fumo è visibile da diversi km di distanza.

Dalle 12 i Vigili del Fuoco sono sul posto per domare le fiamme, con squadre anche da altre provincie, per un totale di 50 unità, con 2 mezzi aeroportuali, e 15 mezzi tra APS, autobotti, nuclei NBCR, autoscale, droni e un elicottero provenienti da Bologna, Imola, Forlì, Rimini e aeroporti di Rimini e Bologna, nonchè i tecnici regionali dell’Agenzia Regionale, di ARPAE, dell’AUSL Romagna e del 118.

Secondo quanto riportato dagli stessi VdF, non ci sarebbero fortunatamente vittime coinvolte, ma il rogo starebbe interessando 15 silos da 200 mc di alcol.

Le squadre stanno intervenendo tuttora per evitare che l’incendio si propaghi ulteriormente ad altri serbatoi vicini, che stanno opportunamente raffreddando. E’ in corso un monitoraggio aereo via drone per valutare gli effetti dell’incendio. Dalle stazioni di rilevamento installate da ARPAE non sono state, al momento, rilevate tracce di inquinanti nell’aria.

In un primo momento per ragioni di sicurezza i cittadini erano stati invitati a portarsi ad almeno un km dallo stabilimento, poi il perimetro dell’evacuazione è stato allargato. Le persone evacuate possono recarsi al Pala Cattani di Faenza, allestito per l’accoglienza.

Per le emergenze contattare il numero 0546 691349

Qui sotto le vie interessate all’evacuazione:

via Biasola

via Boaria

via Cantrigo

via Celletta

via Cerchia

via Convertite

via dal Prato

via Malpighi

via Morgagni

via Murri

via Ramazzini

via Piero della Francesca

via Righi

via San Pier Laguna

via Spallanzani

via Valsalva

viale Risorgimento

via Ferlini

via Piani

Per le vie più lunghe o per maggiori dettagli, consultare la mappa.

Il Prefetto di Ravenna e i Vertici Provinciali delle Forze dell’Ordine e il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco erano già presenti a Faenza per partecipare ad un incontro con i Sindaci dei territori colpiti dall’alluvione, e appena ricevuta la notizia hanno immediatamente disposto l’attivazione del Piano di emergenza esterna ed impartite le disposizioni più urgenti per la sicurezza delle persone, seguendo con la massima attenzione l’evolversi delle attività di spegnimento.