“Siamo vicini alle tante persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione e alle imprese che operano in zona che hanno dovuto interrompere l’attività”

“Gruppo Caviro è vicino alle tante persone e famiglie che nelle scorse ore hanno dovuto lasciare la propria abitazione a causa dell’incendio – al momento circoscritto e sotto controllo – che ieri ha interessato lo stabilimento della società Caviro Extra di via Convertite a Faenza. Comprendiamo che la preoccupazione e il disagio causati da questo evento, a pochi giorni peraltro dall’alluvione, sono stati un’ulteriore fatica sulle spalle di una comunità già fortemente provata” scrive Gruppo Caviro in una nota alla stampa.

“La nostra solidarietà – continua la nota – va anche alle imprese e ai lavoratori delle tante aziende che operano nella zona di via Convertite e via Boaria e che hanno dovuto interrompere le attività. I protocolli di sicurezza e di evacuazione del sito, prontamente attivati, hanno fatto sì che nessuna persona sia stata coinvolta neppure in minima parte dall’evento. Seppur di fronte agli ingenti danni subiti, ci conforta il fatto che la salute delle persone è stata salvaguardata, valore per noi primario e impegno che perseguiamo ogni giorno”.

“Ringraziamo ancora una volta i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine per l’intervento tempestivo nella messa in sicurezza delle persone, l’Arpae per l’immediata verifica dello stato della qualità dell’aria e il Comune di Faenza impegnati nel tavolo C.C.S. per la collaborazione e il sostegno fornito in queste ore” conclude Gruppo Caviro.